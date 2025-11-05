Directorio de Empresas
GEP Worldwide Consultor de Gestión Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Consultor de Gestión in Mumbai Metropolitan Region en GEP Worldwide totaliza ₹1.34M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GEP Worldwide. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Total por año
₹1.34M
Nivel
L2
Base
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹154K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en GEP Worldwide?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹2,540,530. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GEP Worldwide para el puesto de Consultor de Gestión in Mumbai Metropolitan Region es ₹1,321,414.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para GEP Worldwide

