Directorio de Empresas
Genuine Parts
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Genuine Parts Salarios

El salario de Genuine Parts va desde $51,131 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $203,975 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Genuine Parts. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $100K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $185K
Atención al Cliente
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tecnólogo de la Información (TI)
$67.8K
Legal
$169K
Marketing
$154K
Diseñador de Producto
$80.4K
Reclutador
$112K
Arquitecto de Soluciones
$204K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Genuine Parts es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $203,975. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Genuine Parts es $112,200.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Genuine Parts

Empresas Relacionadas

  • Xcel Energy
  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Dentsply Sirona
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos