La compensación de Gerente de Producto in United States en Genesys va desde $163K por year para L2 hasta $292K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $205K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
