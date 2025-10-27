Genesys Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Genesys va desde $163K por year para L2 hasta $292K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $205K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 Associate Product Manager $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Product Manager $163K $149K $0 $13.8K L3 Senior Product Manager $218K $181K $7.5K $29K L4 Staff Product Manager $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

