Directorio de Empresas
Genesys
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Genesys Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Genesys va desde $163K por year para L2 hasta $292K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $205K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Genesys?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Producto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Genesys in United States está en una compensación total anual de $291,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Genesys para el puesto de Gerente de Producto in United States es $174,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Genesys

Empresas Relacionadas

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos