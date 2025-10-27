Directorio de Empresas
Genesys
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Genesys Diseñador de Producto Salarios

La compensación de Diseñador de Producto in Ireland en Genesys va desde €46.3K por year para L1 hasta €56.2K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Ireland totaliza €47.7K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Genesys?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en Genesys in Ireland está en una compensación total anual de €120,596. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Genesys para el puesto de Diseñador de Producto in Ireland es €52,350.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Genesys

Empresas Relacionadas

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos