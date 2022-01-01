General Motors Salarios

El salario de General Motors va desde $44,446 en compensación total por año para un Consultor de Gestión en el rango bajo hasta $277,400 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de General Motors . Última actualización: 9/13/2025