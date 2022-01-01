Directorio de Empresas
General Motors
    • Acerca de

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Sitio Web
    1908
    Año de Fundación
    155,000
    Nº de Empleados
    $10B+
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

