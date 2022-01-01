Directorio de Empresas
Garmin
Garmin Salarios

El rango de salarios de Garmin oscila entre $3,575 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $258,700 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Garmin. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero/a de Software de Producción

Ingeniero/a de Redes

Ingeniero/a de Sistemas

Ingeniero de Hardware
Median $113K

Ingeniero/a de Hardware Embebido

Ingeniero Mecánico
Median $55.6K

Diseñador de Producto
Median $86K
Gerente de Proyecto
Median $110K
Analista de Negocios
Median $91K
Desarrollo de Negocios
$65.7K
Jefe de Gabinete
$201K
Servicio al Cliente
$91.3K
Gerente de Ciencia de Datos
$166K
Científico de Datos
$259K
Ingeniero Eléctrico
$64.8K
Analista Financiero
$56.7K
Recursos Humanos
$3.6K
Diseñador Industrial
$71.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$69.1K
Gerente de Producto
$96.5K
Analista de Ciberseguridad
$75.4K
Gerente de Programa Técnico
$127K
Escritor Técnico
$56.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Garmin es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $258,700. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Garmin es $91,000.

