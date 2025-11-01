Directorio de Empresas
Garantis IT Solutions
Garantis IT Solutions Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Turkey en Garantis IT Solutions va desde TRY 596K hasta TRY 865K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Garantis IT Solutions. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

TRY 676K - TRY 785K
Turkey
Rango Común
Rango Posible
TRY 596KTRY 676KTRY 785KTRY 865K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Garantis IT Solutions?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Garantis IT Solutions in Turkey está en una compensación total anual de TRY 864,668. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Garantis IT Solutions para el puesto de Científico de Datos in Turkey es TRY 595,822.

