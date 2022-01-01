GameStop Salarios

El salario de GameStop va desde $35,183 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $165,825 para un Analista de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GameStop. Última actualización: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.
5%
AÑO 1
15%
AÑO 2
40%
AÑO 3
40%
AÑO 4
En GameStop, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
5% se adquiere en el 1st-AÑO (5.00% anual)
15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)
40% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% semestral)
40% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% semestral)
Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.