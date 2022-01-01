Directorio de Empresas
GameStop
GameStop Salarios

El salario de GameStop va desde $35,183 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $165,825 para un Analista de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GameStop. Última actualización: 8/27/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $135K
Analista de Negocios
$149K
Analista de Datos
$166K

Científico de Datos
$161K
Operaciones de Marketing
$48.5K
Ingeniero Mecánico
$119K
Gerente de Producto
$133K
Gerente de Programa
$154K
Ventas
$35.2K
Cronograma de Adquisición

5%

AÑO 1

15%

AÑO 2

40%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En GameStop, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 5% se adquiere en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% semestral)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% semestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en GameStop es Analista de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GameStop es $135,000.

