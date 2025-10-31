Directorio de Empresas
Funding Circle
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Funding Circle Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom en Funding Circle totaliza £121K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Funding Circle. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total por año
£121K
Nivel
L4
Base
£107K
Stock (/yr)
£0
Bono
£14.3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
25 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Funding Circle in United Kingdom está en una compensación total anual de £150,559. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Funding Circle para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom es £121,366.

Otros Recursos