La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en FullStory va desde $162K por year para Level 20 hasta $228K por year para Level 40. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FullStory. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Level 20
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En FullStory, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)