FullStory
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • United States

FullStory Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en FullStory va desde $162K por year para Level 20 hasta $228K por year para Level 40. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FullStory. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Level 20
(Nivel de Entrada)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En FullStory, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en FullStory in United States está en una compensación total anual de $276,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en FullStory para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $182,000.

Otros Recursos