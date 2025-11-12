FullStory Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Atlanta Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Atlanta Area en FullStory va desde $171K por year para Level 20 hasta $228K por year para Level 40. El paquete de compensación year mediano in Atlanta Area totaliza $199K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FullStory. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bonus Level 20 ( Nivel de Entrada ) $171K $167K $0 $3.8K Level 30 $227K $191K $27K $9.1K Level 40 $228K $219K $8.5K $0 Level 50 $ -- $ -- $ -- $ --

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimas Submisiones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibí notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

¿RRHH / Reclutamiento? Creá una oferta interactiva

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En FullStory, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en FullStory ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.