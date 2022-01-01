Fulgent Genetics Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Fulgent Genetics va desde $69,650 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $100,500 para un Ingeniero Biomédico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fulgent Genetics. Última actualización: 11/20/2025

Ingeniero de Software
Median $94.7K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero Biomédico
$101K
Ventas
$69.7K

Arquitecto de Soluciones
$91.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Fulgent Genetics es Ingeniero Biomédico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $100,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fulgent Genetics es $93,120.

