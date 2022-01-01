Directorio de Empresas
FTI Consulting
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

FTI Consulting Salarios

El rango de salarios de FTI Consulting oscila entre $87,435 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior y $362,500 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FTI Consulting. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Consultor de Gestión
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Contador
$87.4K
Analista de Negocios
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Analista de Datos
$101K
Recursos Humanos
$90.5K
Marketing
$153K
Ingeniero de Software
$96K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Den högst betalande rollen som rapporterats på FTI Consulting är Consultor de Gestión at the L5 level med en årlig total kompensation på $362,500. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på FTI Consulting är $135,188.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para FTI Consulting

Empresas Relacionadas

  • HPE
  • BlackRock
  • Illumina
  • Cornerstone OnDemand
  • Danaher
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos