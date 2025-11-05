La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Canada en Fortinet va desde CA$275K por year para P3 hasta CA$396K por year para P6. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$281K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Fortinet, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)