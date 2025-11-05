La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Fortinet va desde $136K por year para P1 hasta $268K por year para P6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $212K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Fortinet, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título