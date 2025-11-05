Fortinet Ingeniero de Software Salarios en Israel

La compensación de Ingeniero de Software in Israel en Fortinet va desde ₪496K por year para P3 hasta ₪825K por year para P6. El paquete de compensación year mediano in Israel totaliza ₪509K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P2 Software Engineer 2 ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P3 Senior Software Engineer ₪496K ₪415K ₪81K ₪0 P4 Staff Software Engineer ₪599K ₪470K ₪129K ₪0 Ver 2 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Fortinet, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

