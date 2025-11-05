Fortinet Ingeniero de Software Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software in India en Fortinet va desde ₹3.07M por year para P2 hasta ₹10.57M por year para P6. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹3.64M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P2 Software Engineer 2 ₹3.07M ₹1.63M ₹1.45M ₹0 P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 2 Más Niveles

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Últimas Submisiones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RRHH / Reclutamiento? Creá una oferta interactiva

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Fortinet, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Fortinet ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título