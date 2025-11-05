Directorio de Empresas
Fortinet
La compensación de Ingeniero de Software in India en Fortinet va desde ₹3.07M por year para P2 hasta ₹10.57M por year para P6. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹3.64M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
Software Engineer 1(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
Software Engineer 2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Agregar CompComparar Niveles
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Fortinet, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Fortinet in India está en una compensación total anual de ₹10,565,241. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fortinet para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹2,913,800.

