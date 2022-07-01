Directorio de Empresas
Foresight Sports Salarios

El salario de Foresight Sports va desde $105,525 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $132,600 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Foresight Sports. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
$118K
Gerente de Proyecto
$133K
Ingeniero de Software
$106K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Foresight Sports es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $132,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Foresight Sports es $117,585.

