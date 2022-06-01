Fluidra Salarios

El salario de Fluidra va desde $49,668 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $217,260 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fluidra . Última actualización: 9/8/2025