Florida Blue Salarios

El salario de Florida Blue va desde $66,500 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $151,900 para un Cybersecurity Analyst en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Florida Blue. Última actualización: 10/18/2025

Ingeniero de Software
Median $115K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Negocios
Median $66.5K
Actuario
$121K

Analista de Datos
$106K
Científico de Datos
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Arquitecto de Soluciones
$131K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Florida Blue es Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level con una compensación total anual de $151,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Florida Blue es $112,775.

