La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in New Zealand en Fisher & Paykel Healthcare va desde NZ$154K hasta NZ$215K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fisher & Paykel Healthcare. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

NZ$167K - NZ$202K
New Zealand
Rango Común
Rango Posible
NZ$154KNZ$167KNZ$202KNZ$215K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Fisher & Paykel Healthcare?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ingeniería de Software at Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand sits at a yearly total compensation of NZ$214,852. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fisher & Paykel Healthcare for the Gerente de Ingeniería de Software role in New Zealand is NZ$153,730.

