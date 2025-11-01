Directorio de Empresas
First Line Software
First Line Software Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Russia en First Line Software va desde RUB 1.6M hasta RUB 2.28M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de First Line Software. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

RUB 1.83M - RUB 2.15M
Russia
Rango Común
Rango Posible
RUB 1.6MRUB 1.83MRUB 2.15MRUB 2.28M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en First Line Software?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en First Line Software in Russia está en una compensación total anual de RUB 2,283,213. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en First Line Software para el puesto de Científico de Datos in Russia es RUB 1,600,200.

