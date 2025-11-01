Directorio de Empresas
First Citizens Bank
First Citizens Bank Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en First Citizens Bank va desde $166K hasta $227K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de First Citizens Bank. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$178K - $215K
United States
Rango Común
Rango Posible
$166K$178K$215K$227K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
¿Cuáles son los niveles profesionales en First Citizens Bank?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en First Citizens Bank in United States está en una compensación total anual de $226,780. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en First Citizens Bank para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es $166,175.

