First American Financial
First American Financial Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en First American Financial totaliza $325K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de First American Financial. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Total por año
$325K
Nivel
Principal Engineer
Base
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bono
$27.3K
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
20 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en First American Financial?

$160K

Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquitecto de Soluciones na First American Financial in United States é uma remuneração total anual de $382,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na First American Financial para a função de Arquitecto de Soluciones in United States é $300,300.

