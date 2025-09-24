Directorio de Empresas
Firework
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Firework Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Firework va desde $199K hasta $278K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Firework. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

$216K - $262K
United States
Rango Común
Rango Posible
$199K$216K$262K$278K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Firework, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ingeniería de Software at Firework in United States sits at a yearly total compensation of $278,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firework for the Gerente de Ingeniería de Software role in United States is $199,200.

