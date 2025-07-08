Directorio de Empresas
Firework
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Firework Salarios

El salario de Firework va desde $149,250 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $246,225 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Firework. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $205K
Desarrollo de Negocios
$246K
Éxito del Cliente
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Producto
$149K
Gerente de Ingeniería de Software
$239K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Firework, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Firework is Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $246,225. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firework is $205,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Firework

Empresas Relacionadas

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos