Firework Salarios

El salario de Firework va desde $149,250 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $246,225 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Firework . Última actualización: 9/4/2025