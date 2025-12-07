Directorio de Empresas
Fireblocks
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Desarrollo Corporativo

  • Todos los Salarios de Desarrollo Corporativo

Fireblocks Desarrollo Corporativo Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo Corporativo en Fireblocks va desde $168K hasta $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fireblocks. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $218K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$180K$218K$230K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Desarrollo Corporativo envíos en Fireblocks para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fireblocks, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Desarrollo Corporativo ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Desarrollo Corporativo en Fireblocks está en una compensación total anual de $229,680. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fireblocks para el puesto de Desarrollo Corporativo es $168,300.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Fireblocks

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Netflix
  • Coinbase
  • Uber
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/corp-dev.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.