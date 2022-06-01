Finder Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Finder va desde $79,668 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $177,678 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Finder. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Diseñador de Producto
$79.7K
Gerente de Producto
$120K
Ingeniero de Software
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Ingeniería de Software
$178K
Preguntas Frecuentes

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Finder est Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $177,678. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Finder est de $120,827.

