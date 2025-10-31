Directorio de Empresas
Field Nation
Field Nation Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Bangladesh en Field Nation va desde BDT 2.91M hasta BDT 4.24M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Field Nation. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Rango Común
Rango Posible
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+BDT 7.07M
Robinhood logo
+BDT 10.85M
Stripe logo
+BDT 2.44M
Datadog logo
+BDT 4.27M
Verily logo
+BDT 2.68M
¿Cuáles son los niveles profesionales en Field Nation?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Field Nation in Bangladesh está en una compensación total anual de BDT 4,244,534. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Field Nation para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Bangladesh es BDT 2,913,621.

Otros Recursos