La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Bangladesh en Field Nation va desde BDT 2.91M hasta BDT 4.24M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Field Nation. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio BDT 3.35M - BDT 3.81M Bangladesh Rango Común Rango Posible BDT 2.91M BDT 3.35M BDT 3.81M BDT 4.24M Rango Común Rango Posible

+ BDT 7.07M + BDT 10.85M + BDT 2.44M + BDT 4.27M + BDT 2.68M

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Field Nation ?

