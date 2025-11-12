Fidelity Investments Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) in United States en Fidelity Investments va desde $93.1K por year para L3 hasta $149K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $135K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $93.1K $86K $2.5K $4.6K L4 Software Engineer $103K $96.2K $0 $6.3K L5 Senior Software Engineer $137K $116K $3.2K $17.3K L6 Principal Software Engineer $149K $140K $0 $8.3K Ver 3 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Fidelity Investments ?

