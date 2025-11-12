Directorio de Empresas
Fidelity Investments
Fidelity Investments Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Greater Boston Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Boston Area en Fidelity Investments va desde $87.7K por year para L3 hasta $233K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in Greater Boston Area totaliza $118K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
Software Engineer
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
Senior Software Engineer
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
Principal Software Engineer
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Fidelity Investments in Greater Boston Area está en una compensación total anual de $232,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Boston Area es $114,525.

Otros Recursos