La compensación de Ingeniero de Datos in United States en Fidelity Investments va desde $89.5K por year para L3 hasta $154K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $94.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L3
$89.5K
$81.4K
$0
$8.1K
L4
$126K
$111K
$4.4K
$10.8K
L5
$154K
$140K
$2K
$12K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)