Directorio de Empresas
Fidelity Investments
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Datos

  • United States

Fidelity Investments Ingeniero de Datos Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Datos in United States en Fidelity Investments va desde $89.5K por year para L3 hasta $154K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $94.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
$89.5K
$81.4K
$0
$8.1K
L4
Software Engineer
$126K
$111K
$4.4K
$10.8K
L5
Senior Software Engineer
$154K
$140K
$2K
$12K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Datos en Fidelity Investments in United States está en una compensación total anual de $154,167. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments para el puesto de Ingeniero de Datos in United States es $94,925.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Fidelity Investments

Empresas Relacionadas

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos