Fidelity Investments Ingeniero de Software Backend Salarios en Greater Dublin Area

La compensación de Ingeniero de Software Backend in Greater Dublin Area en Fidelity Investments va desde €57.4K por year para L4 hasta €108K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Greater Dublin Area totaliza €74.3K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) € -- € -- € -- € -- L4 Software Engineer €57.4K €51.9K €0 €5.5K L5 Senior Software Engineer €74.1K €71.9K €0 €2.3K L6 Principal Software Engineer €108K €90.8K €2.9K €14.8K Ver 3 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

No se encontraron salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Fidelity Investments, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Fidelity Investments ?

