Fidelity International
Fidelity International Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United Kingdom en Fidelity International va desde £77.2K hasta £110K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity International. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

£88.5K - £104K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£77.2K£88.5K£104K£110K
Rango Común
Rango Posible

£121K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Fidelity International?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Fidelity International in United Kingdom está en una compensación total anual de £110,202. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity International para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United Kingdom es £77,236.

