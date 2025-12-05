Directorio de Empresas
Fever
Fever Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Spain en Fever va desde €22.6K hasta €32.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fever. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$29.5K - $33.6K
Spain
Rango Común
Rango Posible
$26.1K$29.5K$33.6K$37.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Fever?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Fever in Spain está en una compensación total anual de €32,105. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fever para el puesto de Gerente de Proyecto in Spain es €22,582.

Otros Recursos

