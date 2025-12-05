Directorio de Empresas
Ferrovial
Ferrovial Ingeniero Civil Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Civil in Spain en Ferrovial va desde €27.1K hasta €39.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ferrovial. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$35.5K - $41.2K
Spain
Rango Común
Rango Posible
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Ferrovial?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Civil en Ferrovial in Spain está en una compensación total anual de €39,348. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ferrovial para el puesto de Ingeniero Civil in Spain es €27,113.

