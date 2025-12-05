Ferns ‘N’ Petals Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en Ferns ‘N’ Petals va desde ₹3.14M hasta ₹4.29M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ferns ‘N’ Petals. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $38.6K - $45.9K India Rango Común Rango Posible $35.7K $38.6K $45.9K $48.8K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Ferns ‘N’ Petals ?

