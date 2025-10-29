Directorio de Empresas
Fearless
Fearless Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Fearless totaliza $120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fearless.

Paquete Mediano
company icon
Fearless
Software Engineer
Baltimore, MD
Total por año
$120K
Nivel
L2
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Fearless?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Fearless in United States está en una compensación total anual de $153,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fearless para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $122,000.

