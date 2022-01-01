Directorio de Empresas
Farfetch
Farfetch Salarios

El salario de Farfetch va desde $22,689 en compensación total por año para un Redactor Publicitario en el rango bajo hasta $198,900 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Farfetch. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Datos

Gerente de Producto
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analista de Datos
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Gerente de Proyecto
Median $39.9K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $69.8K
Analista de Negocios
$111K
Redactor Publicitario
$22.7K
Atención al Cliente
$75.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$77.9K
Científico de Datos
$199K
Analista Financiero
$54.2K
Recursos Humanos
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Reclutador
$85.4K
Arquitecto de Soluciones
$79.4K
Investigador UX
$47.9K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Farfetch, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Farfetch es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $198,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Farfetch es $54,174.

