Fandom
Fandom Salarios

El salario de Fandom va desde $60,775 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $90,545 para un Analista de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fandom. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $60.8K
Analista de Datos
$90.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$89.8K

Confianza y Seguridad
$74.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Fandom es Analista de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $90,545. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fandom es $82,095.

