Factorial Energy Ingeniero de Control Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Control in United States en Factorial Energy va desde $141K hasta $197K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Factorial Energy. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

$153K - $185K
United States
Rango Común
Rango Posible
$141K$153K$185K$197K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Factorial Energy?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Control en Factorial Energy in United States está en una compensación total anual de $197,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Factorial Energy para el puesto de Ingeniero de Control in United States es $141,100.

