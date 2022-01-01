FabFitFun Salarios

Directorio de Empresas
El salario de FabFitFun va desde $100,500 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $136,680 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FabFitFun. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $117K
Analista de Datos
$110K
Científico de Datos
$137K

Diseñador de Producto
$101K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at FabFitFun is Científico de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,680. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FabFitFun is $113,273.

