La compensación de Gerente de Producto in United States en F5 Networks va desde $192K por year para Product Manager 3 hasta $339K por year para Director Product Management. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $228K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En F5 Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
