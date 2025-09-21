Directorio de Empresas
F5 Networks
La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in United States en F5 Networks va desde $137K hasta $188K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$149K - $177K
United States
Rango Común
Rango Posible
$137K$149K$177K$188K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Hardware en F5 Networks in United States está en una compensación total anual de $188,112. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en F5 Networks para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $137,404.

