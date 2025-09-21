Directorio de Empresas
F5 Networks
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

F5 Networks Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in United States en F5 Networks va desde $95.9K hasta $134K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$104K - $126K
United States
Rango Común
Rango Posible
$95.9K$104K$126K$134K
Rango Común
Rango Posible

$160K

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista Financiero at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $133,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Analista Financiero role in United States is $95,865.

Otros Recursos