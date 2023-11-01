Directorio de Empresas
Eyeota
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Eyeota Salarios

El salario de Eyeota va desde $84,460 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $100,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Eyeota. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $100K
Científico de Datos
$84.5K
Diseñador de Producto
$85.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Eyeota es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $100,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Eyeota es $85,425.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Eyeota

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos