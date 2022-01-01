Directorio de Empresas
ExxonMobil
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

ExxonMobil Salarios

El salario de ExxonMobil va desde $1,547 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $290,000 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ExxonMobil. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero Mecánico
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Ingeniero de Software
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Investigación

Ingeniero Químico
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Ingeniero de Procesos

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Gerente de Producto
CL24 $126K
CL26 $197K
Gerente de Proyecto
CL23 $118K
CL27 $214K
Gerente de Programa Técnico
CL26 $182K
CL28 $290K
Desarrollo de Negocios
Median $200K
Científico de Datos
Median $35.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Ingeniero de Hardware
Median $140K
Diseñador de Producto
Median $120K
Ingeniero Civil
Median $231K
Contador
$17.6K
Ingeniero Biomédico
$136K
Operaciones de Negocios
$114K
Gerente de Operaciones de Negocios
$139K
Analista de Negocios
$1.5K
Ingeniero de Control
$171K
Analista de Datos
$26K
Ingeniero Eléctrico
$164K
Analista Financiero
$18.4K
Ingeniero Geólogo
$169K
Recursos Humanos
$3.5K
Consultor de Gestión
$38.8K
Operaciones de Marketing
$149K
Gerente de Programa
$181K
Ventas
$93.5K
Analista de Ciberseguridad
$115K
Arquitecto de Soluciones
$43.1K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ExxonMobil es Gerente de Programa Técnico at the CL28 level con una compensación total anual de $290,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ExxonMobil es $134,342.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para ExxonMobil

Empresas Relacionadas

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos