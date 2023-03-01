Exxeta Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Exxeta va desde $56,964 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $98,865 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Exxeta. Última actualización: 9/10/2025

Ingeniero de Software
Median $57K
Gerente de Producto
Median $90.4K
Consultor de Gestión
$98.9K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Exxeta es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $98,865. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Exxeta es $90,376.

