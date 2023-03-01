Exxeta Salarios

El salario de Exxeta va desde $56,964 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $98,865 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Exxeta . Última actualización: 9/10/2025