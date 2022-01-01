Directorio de Empresas
Extreme Networks
Extreme Networks Salarios

El salario de Extreme Networks va desde $97,013 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $243,775 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Extreme Networks. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
P3 $104K
P4 $104K
Atención al Cliente
$97K
Ingeniero de Hardware
$114K

Marketing
$166K
Diseñador de Producto
$211K
Gerente de Producto
$133K
Gerente de Programa
$176K
Ventas
$244K
Ingeniero de Ventas
$192K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $195K
Gerente de Programa Técnico
$147K
Preguntas Frecuentes

